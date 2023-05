L’Aquila, David di Donatello a Palmerini, le congratulazioni del sindaco Biondi

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

“Congratulazioni vivissime, a nome della Municipalit? e a titolo personale, al nostro concittadino Alessandro Palmerini che si ? aggiudicato, per la seconda volta dopo il 2013, il David di Donatello per il miglior suono con il film ‘Le Otto montagne’ produzione internazionale tratta dal romanzo Premio Strega di Paolo Cognetti – precisa il comunicato. Una splendida notizia per la nostra citt? che a ricevere il riconoscimento tra i pi? prestigiosi del cinema italiano sia stato un aquilano – A Palmerini, tecnico del suono professionista e fonico di presa diretta, i migliori auguri per il suo percorso professionale” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

