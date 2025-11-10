L’Aquila, De Santis (LEGA): “Il PD potrebbe proporre candidato musulmano come a NY. Biondi sindaco che difende sicurezza”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Bene fa il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi a tenere alto lo scudo della legalit? e della lotta all’immigrazione clandestina in citt?. In questi anni di mandato, guidato dal Sindaco Biondi, il centrodestra ha saputo combattere con seriet? e senza sensazionalismi il pericolo dell’immigrazione clandestina e l’arrivo di potenziali criminali e terroristi da tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. Pericolo pi? volte confermato da arresti – aggiunge la nota pubblicata. Pensiamo alla mafia nigeriana Black Axe ad Arischia o ai tre palestinesi, membri di una cellula militare legata alle “Brigate dei Martiri di Al-Aqsa”, che pianificavano attentati verso obiettivi civili e che sono stati arrestati proprio mentre si nascondevano nella nostra citt?. Il lavoro di queste ultime settimane, per stanare la regia che muove i fili dell’arrivo di quasi 100 pakistani irregolari in citt?, ? apprezzato da tutti gli aquilani – Da tutti tranne che dal Partito Democratico, e dai suoi satelliti politici, che vorrebbero forse una citt? senza regole e senza controlli”.”Forse ? per questo – conclude l’Assessore leghista De Santis – che gli esponenti locali del PD esultavano per la vittoria del sindaco di New York, Zohran Mamdani – aggiunge la nota pubblicata. Vorrebbero magari candidare a L’Aquila anche loro un sindaco musulmano perch? hanno bisogno di voti in pi??“

