lunedì, Novembre 10, 2025
L'Aquila, De Santis (LEGA): "Il PD potrebbe proporre candidato musulmano come a NY. Biondi sindaco che difende sicurezza"
Attualità

L’Aquila, De Santis (LEGA): “Il PD potrebbe proporre candidato musulmano come a NY. Biondi sindaco che difende sicurezza”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Bene fa il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi a tenere alto lo scudo della legalit? e della lotta all’immigrazione clandestina in citt?. In questi anni di mandato, guidato dal Sindaco Biondi, il centrodestra ha saputo combattere con seriet? e senza sensazionalismi il pericolo dell’immigrazione clandestina e l’arrivo di potenziali criminali e terroristi da tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. Pericolo pi? volte confermato da arresti – aggiunge la nota pubblicata. Pensiamo alla mafia nigeriana Black Axe ad Arischia o ai tre palestinesi, membri di una cellula militare legata alle “Brigate dei Martiri di Al-Aqsa”, che pianificavano attentati verso obiettivi civili e che sono stati arrestati proprio mentre si nascondevano nella nostra citt?. Il lavoro di queste ultime settimane, per stanare la regia che muove i fili dell’arrivo di quasi 100 pakistani irregolari in citt?, ? apprezzato da tutti gli aquilani – Da tutti tranne che dal Partito Democratico, e dai suoi satelliti politici, che vorrebbero forse una citt? senza regole e senza controlli”.”Forse ? per questo – conclude l’Assessore leghista De Santis – che gli esponenti locali del PD esultavano per la vittoria del sindaco di New York, Zohran Mamdani – aggiunge la nota pubblicata. Vorrebbero magari candidare a L’Aquila anche loro un sindaco musulmano perch? hanno bisogno di voti in pi??“

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

