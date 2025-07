L’Aquila, De Santis, “Nuova farmacia in via XX Settembre, con questa Amministrazione più servizi per i cittadini”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“L’apertura di una nuova farmacia in centro storico, nel complesso commerciale in via XX Settembre, premia il lavoro di pianificazione promosso dall’Amministrazione”.A dichiararlo ? l’Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis.“La mia proposta relativa al piano delle localizzazioni delle farmacie, approvata dalla giunta, ha consentito di arricchire con un servizio essenziale un’area importante del centro a beneficio di cittadini, residenti e turisti – precisa il comunicato. – ha commentato l’assessore – Questa iniziativa, intrapresa dalla farmacia Fabio Neri a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, dimostra l’attenzione che questa maggioranza rivolge nei confronti delle esigenze della comunit?, che oggi avr? a disposizione un ulteriore punto di riferimento che si aggiunge a quello gi? presente con la farmacia a due passi dalla Fontana Luminosa”.

