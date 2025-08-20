L’Aquila, Decoro urbano. Comune acquista macchinario di ultima generazione. Biondi: “Intervento che ho voluto in prima persona”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Ammonta a 70mila euro la spesa che il Comune dell’Aquila impiegher? per la cura e il decoro del cuore cittadino attraverso l’acquisto di un mezzo di ultima generazione per la pulizia della nuova pavimentazione e dei percorsi urbani.Le risorse, stanziate nell’ambito del Programma di sviluppo Restart 2, approvato dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) nel febbraio scorso, rappresentano una quota del finanziamento complessivo da 3,9 milioni di euro finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente urbano del centro storico dell’Aquila attraverso l’acquisizione e l’attivazione di mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l’igiene urbana, presentato nell’ambito della misura B rivolta proprio a turismo e ambiente – si apprende dalla nota stampa. “Si tratta – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – di un primo investimento nell’ambito di una pi? ampia strategia che ha l’obiettivo di rafforzare le azioni in corso per la valorizzazione del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un piano che avr? pi? asset d’intervento anche in vista della sfida di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, che ci vedr? impegnati anche nella preservazione del decoro urbano oltre che nella promozione delle nostre bellezze e peculiarit?”.

