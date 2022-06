L’Aquila, Demuscazione: il calendario degli interventi dal 21 al 23 giugno

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Il Settore Ambiente del Comune dell’Aquila rende noto che da domani, marted 21 giugno, fino a gioved prossimo sar effettuata la demuscazione nelle aree pubbliche del territorio comunale –

- Pubblicità -

Il servizio sar svolto a partire dalle 23:00, secondo il calendario di seguito riportato –

Marted 21 giugno: Camarda, Assergi, Filetto, Pescomaggiore, Aragno, Collebrincioni, Fonte Cerreto, S. Vittorino, Cansatessa, Arischia, Preturo, Sassa, Colle di Sassa, Poggio Santa Maria, Genzano, Palombaia, San Martino, Foce di Sassa, Brecciasecca, Cese, Pozza di Sassa, San Marco, Santi, Casaline, Menzano e Colle Preturo, Bagno Grande, Bagno Piccolo, Monticchio, S. Rufina, Colle di Roio, Colle Fracido, San Benedetto, Civita di Bagno – aggiunge testualmente l’articolo online.

Mercoled 22 giugno: contrada Pile, contrada Cavalli, contrada Cappelli, stazione ferroviaria, Villa Gioia, Borgo Rivera, via XX Settembre, Villa Comunale, via Castello, via Strinella, questura, Fontana Luminosa, polo universitario, ex ospedale San Salvatore, Coppito, Paganica, San Gregorio, Bazzano, Tempera, Onna – si apprende dal portale web ufficiale.

Gioved 23 giugno: Santa Barbara, Santanza, San Francesco, Torrione, San Giacomo, Gignano, Torretta, Sant’Elia, Pianola, cimitero monumentale dell’Aquila, Pettino, contrada Vetoio, contrada Romani, Contrada Pratella – si apprende dal portale web ufficiale.

Si consiglia di tenere porte e finestre chiuse, di non lasciare all’esterno delle abitazioni cibo, indumenti, contenitori, farmaci, nonch animali di affezione – si apprende dalla nota stampa.

Per ulteriori informazioni possibile contattare il settore Ambiente al seguente indirizzo e-mail: ambiente@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it