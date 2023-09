L’Aquila, Demuscazione, il calendario degli interventi di ottobre

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Si trasmette di seguito il calendario degli interventi di demuscazione previsto a decorrere da luned? 02 ottobre a mercoled? 04 ottobre 2023 sul territorio Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

ZONA 1 – luned? 02 ottobre dalle ore 23:00 in poi: Camarda, Assergi, Filetto, Pescomaggiore, Aragno, Collebrincioni, Fonte Cerreto – recita il testo pubblicato online. S. Vittorino, Cansatessa, Arischia – viene evidenziato sul sito web. Preturo, Sassa, Colle di Sassa, Poggio Santa Maria, Genzano, Palombaia, S. Martino, Foce di Sassa Brecciasecca, Cese, Pozza di Sassa, S. Marco, Santi, Casaline, Menzano e Colle Preturo – Bagno Grande, Bagno Piccolo, Monticchio, S. Rufina, Colle di Roio, Colle Fracido, S. Benedetto, Civita di Bagno – riporta testualmente l’articolo online.

ZONA 2 – marted? 03 ottobre dalle ore 23:00 in poi: Contrada Pile, Contrada Cavalli, Contrada Cappelli, Stazione FS, Villa Gioia, Borgo Rivera, Via XX Settembre, Villa Comunale, Via Castello, Via Strinella, Questura, Fontana Luminosa, Polo Universitario, Ex Ospedale San Salvatore, Coppito – recita il testo pubblicato online. Paganica, S. Gregorio, Bazzano, Tempera, Onna – si legge sul sito web ufficiale.

ZONA 3 – mercoled? 04 ottobre dalle ore 23:00 in poi: S. Barbara, Santanza, S. Francesco, Torrione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. S. Giacomo, Gignano, Torretta, S. Elia, Pianola, Cimitero Monumentale dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Pettino, Contrada Vetoio, Contrada Romani, Contrada Pratella – si legge sul sito web ufficiale.

Si precisa che detto calendario indica, per praticit?, i quartieri, le frazioni, le zone ma non le singole strade, nonch? gli insediamenti C.A.S.E. e M.A.P. presenti nelle zone interessate di volta in volta – si legge sul sito web ufficiale.

Si prega di tenere porte e finestre chiuse, di non lasciare fuori a balconi/finestre cibo, indumenti, contenitori, farmaci, nonch? gli animali da affezione –

Per ulteriori informazioni ? possibile rivolgersi alla seguente email: ambiente@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – viene evidenziato sul sito web. it

