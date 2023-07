L’Aquila, Demuscazione, stasera il via agli interventi che andranno avanti fino a giovedì

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Inizieranno stasera, a partire dalle 23, gli interventi per la demuscazione nel territorio dell'Aquila. Lo rende noto il settore comunale per la Transizione ecologica e Protezione civile. Le altre operazioni sono state programmate domani, 5, e dopodomani, 6 luglio.

In particolare, a partire dalle 23 di stasera, 4 luglio, saranno trattate le località di Camarda, Assergi, Filetto, Pescomaggiore, Aragno, Collebrincioni, Fonte Cerreto, San Vittorino, Cansatessa, Arischia, Preturo, Sassa, Colle di Sassa, Poggio Santa Maria, Genzano, Palombaia, San Martino, Foce di Sassa, Brecciasecca, Cese, Pozza di Sassa, San Marco, Santi, Casaline, Menzano, Colle Preturo, Bagno Grande, Bagno Piccolo, Monticchio, Roio Poggio, Roio Piano, Santa Rufina, Colle di Roio, Collefracido, San Benedetto, Civita di Bagno.

Domani, 5 luglio, sempre dalle 23, la demuscazione sarà effettuata a Pile, contrada Cavalli, contrada Cappelli, stazione ferroviaria, Villa Gioia, borgo Rivera, via XX settembre, villa comunale, via Castello, via Strinella, questura, Fontana luminosa, polo universitario di viale Nizza, ex ospedale, Coppito, Paganica, San Gregorio, Bazzano, Tempera e Onna.

Giovedì 6 luglio, con lo stesso orario di inizio (le 23), gli interventi riguarderanno Santa Barbara, Santanza, San Sisto, San Francesco, Torrione, San Giacomo, Gignano, Torretta, Sant'Elia, Pianola, zona cimitero dell'Aquila, Pettino, contrada Vetoio, contrada Romani, contrada Pratella.

Il calendario completo è pubblicato sul sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=19&id_cat=0&id_doc=953&id_sez_ori=217&template_ori=12&p=1

Gli uffici dell'Ambiente precisano che sono comprese le località e le zone circostanti a quelle indicate negli elenchi, nonché i complessi Case e Map presenti nelle aree descritte. Invitano inoltre i residenti delle zone interessate a tenere porte e finestre chiuse e a non lasciare all'esterno di finestre o balconi cibi, indumenti, contenitori, farmaci e animali da affezione.

Per informazioni, il servizio preposto può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica ambiente@comune.laquila.it.

