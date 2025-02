L’Aquila, Designazione Ezio Rainaldi alla guida di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: “Esprimo un sincero compiacimento per la designazione di Ezio Rainaldi alla guida di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno – riporta testualmente l’articolo online. Appartenente a una famiglia di imprenditori particolarmente legati al nostro territorio, da sempre sinonimo di seriet? e affidabilit?, rivolgo a Ezio – che ora attende l’elezione da parte dell’assemblea generale dell’associazione – i migliori auguri di buon lavoro, certo che anche stavolta sapr? interpretare al meglio il ruolo a cui ? stato chiamato, come sempre e in qualsiasi contesto ha dimostrato e come suoi familiari prima di lui hanno fatto – riporta testualmente l’articolo online. La designazione di Rainaldi, inoltre, potrebbe rinvigorire la rappresentanza di Confindustria nell’entroterra abruzzese, spesso nel corso degli anni trovatasi a fare i conti con dinamiche che spostavano l’attenzione dalle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio per il suo lavoro Riccardo Podda che ha traghettato l’associazione degli industriali in un momento storico delicato”.? il messaggio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sulle determinazioni di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno avvenuta con l’unanimit? dei voti nel corso del suo Consiglio generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

