giovedì, Marzo 5, 2026
L'Aquila, dibattito "L'otto Marzo: mimose per la democrazia" sul referendum giustizia
Eventi e Cultura

L’Aquila, dibattito “L’otto Marzo: mimose per la democrazia” sul referendum giustizia

Il gruppo consiliare Rinascita ha annunciato l’organizzazione dell’evento “L’otto Marzo: mimose per la democrazia”, un dibattito aperto ai cittadini per discutere e informare sulla tematica del referendum giustizia.

L’appuntamento si terrà il prossimo 8 marzo e vedrà la partecipazione di relatori esperti del settore. “L’obiettivo di questo incontro è quello di sensibilizzare la cittadinanza sui temi del referendum giustizia e favorire una maggiore partecipazione al dibattito pubblico”, ha dichiarato il responsabile comunicazione Umberto Marchetti.

Durante l’evento sarà possibile porre domande ai relatori utilizzando un form appositamente creato per l’occasione. Per partecipare e inviare le proprie domande è possibile compilare il seguente link: forms.gle/tJMReoY2vXPVKJPq5

Il gruppo consiliare Rinascita si è reso disponibile per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito all’evento. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori tramite i riferimenti forniti nel comunicato stampa.

L’evento promette di essere un’occasione di confronto e riflessione sulla tematica del referendum giustizia, con l’obiettivo di informare e coinvolgere attivamente la cittadinanza.

