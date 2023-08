L’Aquila, Differimento della riunione della seconda commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La seconda commissione del Consiglio comunale, Gestione del Territorio, programmata per domani, venerd? 1 settembre, si riunir? invece mercoled? 13 settembre, alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, sempre nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Nel corso della seduta sar? esaminata la questione relativa alla pianta organica delle farmacie comunali.

