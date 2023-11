L’Aquila, Differimento della seduta della quinta commissione consiliare

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La quinta commissione del Consiglio comunale, Garanzia e Controllo, programmata per domani, venerd? 24 novembre, ? stata rimandata a luned? 27 novembre alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). All’ordine del giorno, la discussione sulla richiesta del consigliere Paolo Romano circa il complesso di edilizia residenziale pubblica a San Gregorio e la verifica dell’efficacia delle opere provvisionali di messa in sicurezza della Torre civica – viene evidenziato sul sito web.

