L’Aquila, Digitalizzazione: Comune dell’Aquila aderisce al progetto “No Panic”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dell’Aquila aderisce al progetto promosso dal Csv Abruzzo finalizzato alla diffusione della cultura digitale e l’utilizzo degli strumenti tra i cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di facilitare l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le azioni del progetto focalizzeranno l’attenzione su coloro che hanno meno confidenza con gli strumenti e le tecnologie informatiche e digitali, ovvero la popolazione anziana over 65 anni, e coloro che vivono situazioni di disagio o che si trovano nelle condizioni di rischio o di esclusione per motivi legati al reddito, alla lingua, inoccupati, disabili ecc.“Quello di agevolare e favorire la transizione digitale da parte delle Istituzioni – spiega l’assessore con delega all’Informatizzazione e Digitalizzazione, oltre che Pari Opportunit? e Politiche Giovanili Ersilia Lancia – ? uno degli obiettivi fissati dal Pnrr. Questo progetto, inoltre, rientra pienamente negli obiettivi operativi individuati dalla Regione Abruzzo all’interno dell’Agenda digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Amministrazione siamo impegnati ad agevolare e facilitare la quotidianit? dei cittadini anche attraverso l’accesso alle nuove tecnologie e le conoscenze informatiche”.Obiettivi dell’iniziativa saranno: migliorare le competenze digitali/informatiche per favorire l’esercizio di cittadinanza da parte dei cittadini con scarse o nulle competenze digitali; migliorare l’alfabetizzazione digitale della popolazione che gi? utilizza Internet; favorire l’inclusione digitale degli anziani, delle donne non occupate o in particolari condizioni, degli immigrati, delle persone con disabilit? e delle categorie svantaggiate in genere –

