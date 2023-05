L’Aquila, Dimensionamento scolastico: sul Comune dell’Aquila nessuna criticità

- Advertisement -

Durante la Terza Commissione del Consiglio comunale, che si ? riunita oggi sul tema del dimensionamento scolastico, la maggioranza di centrodestra ha assicurato la massima attenzione per analizzare questo tema, particolarmente delicato e di rilevanza nazionale ed europea – si apprende dal portale web ufficiale.

Grazie all’attento lavoro dell’Assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini, e degli uffici competenti ? emerso che ad oggi non si rilevano criticit? sul dimensionamento scolastico all’interno del territorio del Comune dell’Aquila: nessuna scuola e nessun servizio sono a rischio chiusura o soppressione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come confermato anche dal tavolo provinciale preposto, d’intesa con la Regione Abruzzo, l’offerta scolastica del 2023/2024 nel nostro Comune ? gi? stata confermata e definita senza alcun taglio – riporta testualmente l’articolo online.

Tuttavia ? bene ricordare che l’intervento normativo di riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale discende da una stringente indicazione europea, nell’ambito delle misure del PNRR, approvata dai precedenti Governi – precisa il comunicato. Oggi, la maggioranza di centrodestra al Governo sta lavorando per migliorare la norma, anche tenendo conto di correttivi a salvaguardia delle specificit? geografiche dei comuni montani e delle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il governo cittadino continuer? a monitorare la situazione e a lavorare in tutti i tavoli istituzionali preposti per difendere il diritto allo studio e la Citt? dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

L’Aquila, 10 maggio 2023

I capigruppo di maggioranza al Consiglio comunale dell’Aquila

Leonardo Scimia (Fdi)

Daniele Ferella (Lega Salvini Abruzzo)

Laura Cococcetta (L’Aquila Futura)

Maria Luisa Ianni (Forza Italia)

Luigi Faccia (Civici e Indipendenti per Biondi)

L’Aquila al Centro (Stefano Flamini)

