L’Aquila, D’Incecco: oltre 5,4 milioni per Santa Maria Paganica, attenzione del governo per l’Abruzzo

L’Aquila si prepara a ricevere un importante finanziamento di 5.402.211,63 euro per il restauro e il consolidamento della Chiesa di Santa Maria Paganica, un edificio sacro gravemente danneggiato dal terremoto del 2009. Il contributo proviene dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 del Ministero della Cultura, che ha assegnato complessivamente 171,8 milioni di euro per interventi in tutto il Paese.

L’annuncio è stato fatto con soddisfazione da Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e Capogruppo del partito in Regione. “Queste ulteriori risorse hanno ottenuto oggi il via libera definitivo dal Cipess. Un risultato importante che conferma l’attenzione del governo verso il nostro territorio”, ha dichiarato D’Incecco, sottolineando l’importanza di questo passo nel percorso di ricostruzione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso della zona.

D’Incecco ha inoltre espresso un ringraziamento particolare al Sottosegretario Alessandro Morelli e al Sottosegretario Lucia Borgonzoni per la sensibilità e l’impegno dimostrati nei confronti dell’Abruzzo, evidenziando che il finanziamento rappresenta un supporto cruciale in questa fase decisiva per il territorio.