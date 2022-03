L’Aquila, Diritto allo studio: programmata la nascita del servizio di dopo-scuola per gli alunni delle scuole primarie

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle politiche educative e sociali, Francesco Cristiano Bignotti, ha approvato l’istituzione del servizio di dopo-scuola presso alcune scuole primarie dell’Aquila, accogliendo le proposte dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi “Carducci”, “T. Patini” e “Paganica”.

“Ampliare la rete dei servizi a domanda individuale a beneficio delle famiglie aquilane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questa finalit abbiamo deciso di aggiungere ai servizi gi offerti presso i nostri istituti scolastici anche l’opportunit di usufruire del doposcuola, che sar attivato presso alcune scuole comunali” dichiara l’assessore Bignotti, che spiega: “Abbiamo raccolto, tramite le scuole, le richieste delle famiglie aquilane, alle quali stiamo dando risposte efficaci con l’ampliamento dei servizi a domanda individuale a cui va ad aggiungersi il doposcuola in alcuni plessi scolastici: un servizio di qualit che consentir ai genitori di conciliare al meglio le loro esigenze lavorative con quelle familiari, senza il bisogno di rivolgersi a soggetti privati per la custodia dei loro figli al di fuori dell’orario scolastico”.

“Il sostegno delle attivit decentrate rappresenta, inoltre, il perno della ripresa delle relazioni sociali nel post-covid e si inserisce negli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha tra i propri obiettivi anche quello di favorire il tempo pieno nelle scuole, per superare il divario Nord-Sud. Con questa iniziativa strategica intendiamo supportare i nostri giovani che per primi hanno particolarmente sofferto la chiusura delle attivit relazionali e la didattica a distanza – viene evidenziato sul sito web. L’amministrazione ha lavorato alacremente in questi anni per mettere in pratica misure effettive di sostegno alla famiglia, con particolare riguardo alle situazioni di fragilit. Con questo progetto si conferma la volont di investire sui programmi educativi, venendo incontro alle esigenze delle famiglie” conclude l’assessore Bignotti.

