L’Aquila, Diritto allo studio: via alle domande per pre-interscuola, mensa e trasporto scolastico

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

L’assessore al Diritto allo studio del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, ha illustrato nel pomeriggio di oggi l’avviso per raccogliere le domande per i servizi di pre e interscuola, mensa e trasporto scolastico, per l’annualit? 2023-2024. Servizi riservati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado – Le richieste potranno essere presentate fino al prossimo 3 maggio esclusivamente on line, attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen.

Rispetto agli anni passati, l’avviso per i servizi in questione ? stato pubblicato con largo anticipo – “In genere – ha spiegato l’assessore Tursini – questa operazione veniva avviata in prossimit? della chiusura delle scuole per le vacanze estive – Ora invece abbiamo perfezionato la procedura gi? a inizio primavera, in modo tale da poter organizzare nel modo migliore i servizi in questione, cos? che possano essere ancora pi? utili per le famiglie, molte delle quali avevano peraltro manifestato questa esigenza – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, nonostante gli aumenti diffusi in vari ambiti, le tariffe base dei servizi non saranno incrementante rispetto a quest’anno”.

“Sar? disponibile un vademecum dettagliato con le istruzioni per compilare la domanda – ha proseguito Tursini – e l’ufficio per il Diritto allo studio, in collaborazione con lo sportello del Sed che si trova nella sede comunale di via Aldo Moro, assister? le famiglie che avessero difficolt? nel redigere le richieste”.

L’assessore Tursini ha inoltre ricordato che, tra i documenti da allegare alla domanda, ? molto importante l’isee, per consentire alla struttura comunale di poter quantificare le eventuali riduzioni delle tariffe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le richieste dovranno essere presentate da tutti gli interessati, anche dalle famiglie che hanno usufruito dei servizi nel corso di quest’anno scolastico, e l’isee dovr? essere in corso di validit?.

Le informazioni complete e la modulistica sono pubblicate sul sito internet del Comune, a questo indirizzo https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_937.html

