L’Aquila, Disabilità: via libera al progetto “Abitare in Autonomia”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune dell’Aquila ha approvato il progetto “Abitare in Autonomia”, un’iniziativa innovativa dedicata alla promozione della vita indipendente e dell’autonomia abitativa delle persone con disabilit? grave prive di sostegno familiare – La proposta deliberativa, presentata dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, ha l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi territoriali e residenziali, in attuazione della legge 22 giugno 2016, n. 112, che dispone misure sul delicato tema dell’assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto, che sar? avviato in forma sperimentale, prevede la creazione di un circuito integrato di servizi e strutture socio-assistenziali, capaci di superare il tradizionale concetto di ricovero, garantendo continuit? di vita anche in assenza del nucleo familiare – Si punta a realizzare soluzioni abitative che riproducano l’ambiente familiare, favorendo al tempo stesso l’autonomia, anche per persone non autosufficienti.“Si tratta di un passo importante verso l’inclusione e la piena cittadinanza delle persone con disabilit? grave – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Manuela Tursini – ? un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale per il riconoscimento dei diritti e della dignit? di ogni individuo, in linea con i principi della normativa sul ‘Dopo di Noi’. La nostra citt? si conferma attenta ai bisogni delle persone pi? fragili, promuovendo modelli abitativi innovativi, come il co-housing e le residenze assistite, che valorizzano l’autodeterminazione e la libert? di scelta – si apprende dal portale web ufficiale. Ringraziamo tutti gli attori coinvolti per il lavoro svolto, che contribuisce a costruire una comunit? pi? inclusiva e solidale”.Il progetto si articola su due principali linee di intervento: la sperimentazione di un modello di residenzialit? supportata, con un investimento complessivo di 157.000 euro, che prevede anche l’attivazione di un’?quipe psico-sociale dedicata all’accompagnamento verso l’autonomia, “Durante e Dopo di Noi”; la costituzione di un fondo comunale integrativo del Fondo Nazionale per il ‘Dopo di Noi’, con una dotazione annuale di 50.000 euro, per garantire la continuit? dei supporti domiciliari e abitativi.

