L’Aquila, Diversa abilità, giunta approva il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Delibera trasmessa al Consiglio comunale per il via libera definitivo

La giunta comunale dell’Aquila ha approvato il primo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), trasmettendo la deliberazione al Consiglio comunale per il varo definitivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Il Peba contiene elementi necessari a individuare quelle criticit? che sono emerse da uno studio preliminare, con un’area di interesse – in questa prima fase – concentrata sul centro storico, sul polo universitario di Coppito, su via Leonardo da Vinci e sul comando di polizia municipale, individuati come zone di particolare interesse sia per l’affluenza che per gli interventi da programmare, in modo da renderle effettivamente fruibili alle persone con diversa abilit?. Nelle versione successive, l’operativit? del Peba sar? esteso alle altre aree del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

“L’iter – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e il vicesindaco Raffaele Daniele, quale delegato alla Ricostruzione pubblica nel cui ambito ? inserito il disability manager – ? stato piuttosto complesso, per via della pandemia che ha rallentato gli incontri e i confronti per raggiungere questo primo traguardo – riporta testualmente l’articolo online. La citt? e il territorio devono poter essere usati da tutti, senza alcuna esclusione ed ? per questo che l’attivit? in favore delle persone svantaggiate ha costituito e costituisce sempre una priorit? del nostro lavoro”. “Nel 2018 – hanno proseguito Biondi e Daniele – abbiamo istituito l’ufficio del disability manager, dando seguito a una precisa indicazione del programma di quel mandato, richiamato anche nell’attuale, a dimostrazione della grande importanza che l’amministrazione comunale conferisce al mondo della diversa abilit?. Nello stesso anno ? stato istituito il tavolo permanente delle associazioni di categoria, per favorire il coinvolgimento di tutti gli interessati all’attuazione del programma di lavoro che ci eravamo dati – L’anno successivo il Consiglio comunale ha dato il via libera al documento preliminare del Peba e successivamente ? stata affidata la redazione del Piano, attraverso una ricognizione generale dei beni comunali presenti sul territorio, l’analisi dei bisogni, la redazione di schede analitiche sulle problematicit? da attuare e l’individuazione delle aree di interesse, oggetto di questo primo Peba – si apprende dal portale web ufficiale. Due anni fa erano programmati diversi incontri con la cittadinanza, purtroppo annullati per via dell’emergenza sanitaria da covid-19; in ogni caso, il documento preliminare ? stato inviato ai componenti del tavolo permanente e dello stesso ? stata ampia diffusione attraverso il sito del Comune, con annesso questionario per raccogliere proposte e segnalazioni”.

Nonostante il perdurare della pandemia, il gruppo di lavoro del Peba ha comunque realizzato l’idea progetto per l’accessibilit? alla basilica di Collemaggio, insieme con l’ordine degli ingegneri della provincia dell’Aquila, la Soprintendenza e le associazioni delle persone disabili – precisa la nota online. Il primo Peba, infine, una volta redatto completamente, ? stato adottato dalla Giunta e pubblicato sul sito internet dell’ente per le 30 giorni, per il ricevimento delle osservazioni (? tuttora presente, con tutta la documentazione connessa, all’indirizzo https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/pagina1886_peba – viene evidenziato sul sito web. html). Scaduto il termine, ? arrivato il benestare definitivo della giunta – viene evidenziato sul sito web. L’ultima parola spetter? al Consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa.

