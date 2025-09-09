L’Aquila, Doloroso lutto per la famiglia del consigliere regionale Lugini: le condoglianze del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, desidero esprimere le pi? sentite condoglianze all’amico consigliere regionale Gianpaolo Lugini per la perdita della cara madre – recita la nota online sul portale web ufficiale. A lui, ai suoi familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene, giungano la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo aver appreso la triste notizia – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it