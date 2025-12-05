L’Aquila, Domani alle 18 accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Verr? acceso sabato 6 dicembre alle 18 l’albero di Natale in Piazza Duomo, nel corso di una iniziativa pubblica a cui parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco Raffaele Daniele – si apprende dalla nota stampa. L’appuntamento segna l’avvio del programma natalizio promosso dall’amministrazione e che, nella stessa piazza, prevede proiezioni luminose a tema sulle facciate degli edifici, l’apertura del mercatino natalizio, della ruota panoramica e della pista di pattinaggio sul ghiaccio – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della serata si esibir? il coro gospel “Voice of Joy”.Nei giorni immediatamente successivi verranno accese le luminarie predisposte per il resto del territorio cittadino mentre, gi? da domani, sar? attivo in centro storico il servizio di filodiffusione con brani natalizi – precisa il comunicato. Tra gli appuntamenti in programma figura anche l’esibizione dei ragazzi di Special Olympics L’Aquila, fissata per l’8 dicembre alle 18, di nuovo in Piazza Duomo – recita il testo pubblicato online. A seguito dell’avviso pubblico del Comune dell’Aquila, sono 46 le domande presentate da enti e associazioni culturali, sportive e ricreative per la composizione del cartellone natalizio, che conta circa 80 eventi ed ? consultabile sul sito www.quilaquila – viene evidenziato sul sito web. it, oltre che sul portale istituzionale e sui canali social del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’accensione dell’albero in Piazza Duomo rappresenta un momento di comunit? che inaugura un periodo di speranza e condivisione – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e il vicesindaco Raffaele Daniele – Vogliamo che la citt? viva pienamente l’atmosfera del Natale, con iniziative diffuse, occasioni di socialit? e un centro storico sempre pi? accogliente e attrattivo – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo lavorato per proporre un calendario ricco, frutto della collaborazione con numerose realt? del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la citt?, sostenere le attivit? commerciali e culturali e creare momenti di festa per tutte le generazioni”.Il programma completo del cartellone natalizio 2025 all’Aquila: ProgrammaNatale_2025_DEF.pdf

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it