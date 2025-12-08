- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 8, 2025
Eventi e Cultura

L’Aquila, domani concerto di Hawijch Elders e Ying Li con I Solisti Aquilani

L’Aquila ospiterà un evento musicale di grande prestigio domani, martedì 9 dicembre, alle 18 presso l’auditorium del Parco. Le celebri artiste Hawijch Elders, al violino, e Ying Li, al pianoforte, si esibiranno con I Solisti Aquilani in un concerto che esplorerà una gamma di stili, dal romanticismo di Felix Mendelssohn alla proposta contemporanea della giovane compositrice italiana Agatha Bocedi, classe 2000. Il concerto, intitolato “Mondi di oggi e di ieri”, è parte della rassegna “Musica per la città”. Successivamente, l’evento sarà replicato mercoledì 10 dicembre alle 17 nella sala Verdi del conservatorio di Milano, dove I Solisti Aquilani sono designati come orchestra in residenza per la stagione 2025/26 della Stagione dei concerti del capoluogo lombardo. Sotto la direzione artistica di Maurizio Cocciolito, il programma musicale include anche la Sinfonia da camera in do minore op. 110a di Dmitrij Šostakovič, un’opera nota per riflettere le esperienze personali del compositore, e la prima esecuzione assoluta di “Gea”, un’opera di Agatha Bocedi che trae ispirazione dall’Agenda ONU 2030, affrontando temi legati alla vita marina e terrestre. Hawijch Elders, vincitrice del Concorso internazionale di violino Henri Marteau nel maggio 2023, si esibisce con un violino di Gennaro Gagliano. Ying Li, una pianista di talento, è stata riconosciuta in numerosi concorsi internazionali e ha suonato in prestigiosi teatri come il Teatro alla Scala e la Carnegie Hall. L’evento è un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica classica e per coloro che desiderano scoprire il talento di artisti emergenti in un contesto ricco di storia e cultura.

