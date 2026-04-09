L’Aquila, domani confronto su concorsi e tirocini retribuiti nella UE: opportunità per giovani e professionisti

L’Aquila, 9 aprile 2026 – Domani, presso il Centro congressi “Luigi Zordan” dell’Aquila, si terrà un importante confronto promosso dall’Azienda per il diritto agli studi (Adsu) sul tema del lavoro nelle istituzioni europee.

L’incontro, intitolato “Lavorare a Bruxelles – Carriere professionali tra istituzioni, imprese e ricerca”, si focalizzerà su diverse opportunità di lavoro all’interno dell’Unione Europea, come i concorsi per funzionari e i tirocini retribuiti presso la Commissione europea.

Secondo Marica Schiavone, presidente dell’Adsu, è fondamentale non solo conoscere le opportunità lavorative in Europa, ma anche capire come accedervi e quali competenze siano richieste: “Con questo incontro vogliamo offrire agli studenti strumenti concreti, mettendoli a confronto diretto con chi lavora ogni giorno tra istituzioni, imprese e contesti internazionali”.

Tra i temi che saranno affrontati durante l’evento vi è anche il settore automotive, con il caso di Subaru Europe, dove le attività riguardano l’omologazione dei veicoli e la conformità alle normative europee.

Ad aprire i lavori sarà il rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi. L’introduzione degli interventi sarà affidata al direttore dell’Adsu, Michele Suriani, mentre il dibattito sarà moderato dal professor Fabrizio Politi, ordinario di Diritto costituzionale.

Secondo Suriani, direttore dell’Adsu, questo evento permette di rendere concreta l’opportunità di lavorare a Bruxelles e di intraprendere un percorso professionale nelle istituzioni europee.

L’appuntamento di domani si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per studenti e professionisti interessati a intraprendere una carriera all’interno delle istituzioni europee e del mercato internazionale.