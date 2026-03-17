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Eventi e Cultura

L’Aquila, domenica 29 marzo: mostra di Generoso Spagnuolo a Palazzo Ciccozzi, nell’ambito di Spazio Indipendenza

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Nel cuore del centro storico dell’Aquila torna ad aprire le Palazzo Ciccozzi, che accoglierà le opere del pittore e scultore irpino Generoso Spagnuolo. L’artista esporrà le proprie creazioni domenica 29 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, in una mostra promossa da Spazio Indipendenza, hub per la formazione e l’innovazione, società del gruppo Abivet di Roma, presieduta da Maurizio Albano.

L’esposizione si svolge nell’ambito dell’iniziativa che vede L’Aquila come Capitale italiana della Cultura 2026, e segue precedenti mostre di artisti come Antonio Del Donno. Spagnuolo, definito un artista eclettico e poliedrico, presenta opere frutto di una intensa attività di ricerca e sperimentazione, caratterizzate da un linguaggio postespressionista, minimalista e parametrico.

Il presidente Albano commenta: “Siamo lieti di accogliere all’Aquila la mostra di Spagnuolo, artista votato a una ricerca in continua espansione. Prosegue così il programma di eventi che abbiamo strutturato con l’obiettivo di offrire il nostro contributo nell’anno della Capitale italiana della Cultura, alimentando un circolo virtuoso di rigenerazione civile ed artistica in una città in rinascita”.

Generoso Spagnuolo, nato ad Avellino nel 1977 e attualmente residente a Grottaminarda, ha iniziato la propria attività artistica dedicandosi completamente all’arte dopo aver studiato Giurisprudenza. Autodidatta, ha perfezionato il suo talento seguendo corsi di figura dal vero e di pittura, e ha sviluppato uno stile unico che non si adatta a correnti consolidate.

La mostra di Spagnuolo a Palazzo Ciccozzi si inserisce in un calendario di appuntamenti che mirano alla ricostruzione culturale e sociale dell’Aquila, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell’universo artistico di un creativo sempre alla ricerca di nuove espressioni.

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