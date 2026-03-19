L’Aquila e AGEA insieme per risposte rapide alle aziende agricole: avviato progetto pilota di collaborazione energica

Si è svolto oggi, 18 marzo, l’incontro tra i vertici di Confagricoltura Abruzzo e AGEA, che ha segnato l’avvio di una fase operativa volta alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni concrete per le aziende agricole della regione.

Durante il confronto, il direttore di AGEA, Fabio Vitale, ha annunciato l’attivazione di un progetto pilota che coinvolgerà Confagricoltura L’Aquila, con l’obiettivo di creare un canale diretto per la segnalazione delle problematiche delle singole aziende agricole. L’iniziativa mira a consentire interventi tempestivi e mirati, riducendo i disservizi e migliorando l’efficacia delle risposte sul territorio.

Vitale ha inoltre illustrato il percorso di riorganizzazione in atto all’interno di AGEA, evidenziando l’impegno nel rafforzare i sistemi informatici, semplificare le procedure e migliorare il coordinamento tra i diversi livelli operativi, con maggiore attenzione alle esigenze concrete degli agricoltori.

L’incontro si è svolto in un clima costruttivo, con l’obiettivo comune di rafforzare il dialogo tra la struttura centrale e i livelli operativi. Durante i lavori sono intervenuti il direttore di Confagricoltura Abruzzo, Stefano Fabrizi, il presidente regionale Fabrizio Lobene e la responsabile del CAA provinciale Grazia Pulzoni, mettendo in luce le esigenze operative dei CAA e delle aziende agricole.

Il generale Antonio Diomeda, Consigliere Delegato del Centro di Assistenza Agricola Confederale, ha partecipato all’incontro, che rappresenta un passaggio significativo basato sul valore del dialogo e su un approccio operativo rinnovato, orientato alla creazione di strumenti concreti per dare risposte puntuali ai territori.

L’obiettivo principale di questa collaborazione è sostenere e tutelare l’agricoltura, pilastro identitario ed economico del Paese.