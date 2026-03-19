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L’Aquila e Teramo: Avviati altri 4 cantieri PNRR per messa in sicurezza luoghi di culto

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La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo ha annunciato la consegna dei lavori di quattro interventi finanziati nell’ambito del PNRR, riguardanti la messa in sicurezza sismica di luoghi di culto di grande valore storico e artistico.

I quattro cantieri avviati sono la Chiesa di Santa Maria Apparente a Crognaleto, la Cappella Mazara nel cimitero monumentale di Sulmona, la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Collepietro e la Chiesa dei Cappuccini a Campli. Questi interventi sono stati possibili grazie al lavoro di squadra della Soprintendenza e alla collaborazione di diverse figure istituzionali e tecniche.

L’obiettivo di questi interventi è quello di restituire agibilità e sicurezza a beni culturali di grande importanza per le comunità locali. Gli ultimi cantieri avviati si aggiungono ad altri già in corso, portando il totale a otto interventi avviati nel mese di marzo.

Tra i lavori consegnati, spicca l’intervento di restauro della Cappella Mazara a Sulmona, progettato dall’Arch. Francesca Pasqual e dalla RTP. Anche la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Collepietro e la Chiesa dei Cappuccini a Campli hanno visto la consegna dei lavori, ognuno curato da un team specializzato.

Questi interventi sono solo una piccola parte di un piano più ampio per la salvaguardia del patrimonio culturale delle province di L’Aquila e Teramo. Grazie al PNRR e all’impegno della Soprintendenza, luoghi di culto di inestimabile valore storico e artistico potranno essere preservati per le generazioni future.

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