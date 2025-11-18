L’Aquila, eccezionale intervento chirurgico su un tumore della lingua

L’AQUILA – All’ospedale San Salvatore l’équipe di Chirurgia maxillo-facciale diretta dal prof. Filippo Giovannetti ha eseguito un intervento ad alta complessità: asportazione di un tumore della lingua con ricostruzione microvascolare dell’area. Il paziente è stato dimesso in tempi rapidi. L’operazione è stata supportata dall’Anestesia e svolta in collaborazione con i colleghi del Policlinico Umberto I di Roma.

Perché è un risultato che merita evidenza

Tecnica microchirurgica: la ricostruzione prevede l’uso del microscopio operatorio e l’anastomosi di vasi di pochi millimetri, procedura che richiede elevata specializzazione e coordinamento tra più professionisti.

Tutela delle funzioni: la ricostruzione della lingua è pensata per preservare parola, deglutizione e masticazione, aspetti decisivi per la qualità di vita post-operatoria.

Approccio multidisciplinare: coinvolte chirurgia maxillo-facciale, anestesia, infermieristica di sala e di reparto, con percorso integrato tra strutture abruzzesi e romane.

Percorso di cura veloce e sicuro: la dimissione rapida dopo un atto chirurgico così complesso indica stabilità clinica e un’organizzazione efficace del post-operatorio.

Nel suo messaggio, il presidente della Regione Marco Marsilio ha ringraziato «chirurghi, anestesisti, infermieri» e i professionisti del Policlinico Umberto I per una collaborazione definita di «altissimo livello», evidenziando l’impegno a investire in tecnologie e competenze per offrire agli abruzzesi cure sempre più avanzate.