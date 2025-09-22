- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 22, 2025
Attualità

L’Aquila, Eccidio dei Nove Martiri aquilani, il programma delle commemorazioni

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il prossimo marted? 23 settembre la Municipalit? aquilana render? omaggio alla memoria dei Nove Martiri aquilani, in occasione dell’82? anniversario dell’eccidio – riporta testualmente l’articolo online. Di seguito il programma delle commemorazioni:- Alle ore 8:30, presso il cimitero monumentale, verr? deposta una corona di alloro sul sagrato di sepoltura che perpetua la memoria dei Nove Martiri aquilani.- Alle ore 9:00, presso il cortile antistante il lotto 1 dell’Istituto di istruzione superiore “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta”, in via Acquasanta n. 5, alla presenza delle autorit? civili, militari e scolastiche e in collaborazione con l’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, verr? deposta, ai piedi del cippo commemorativo, una corona donata nel ricordo, in particolare, di Fernando Della Torre, martire ed ex studente dell’allora Regio Istituto Industriale – si apprende dalla nota stampa. – Alle ore 10:00, presso la caserma Pasquali – Campomizzi, si terr? la deposizione dell’omaggio floreale di fronte al cippo commemorativo dei Nove Martiri aquilani, situato nel luogo dove i giovinetti furono fucilati dal contingente tedesco – riporta testualmente l’articolo online. – Alle ore 11, in Piazza Nove Martiri, ? prevista la deposizione di una corona di alloro – aggiunge testualmente l’articolo online. – Alle ore 12, avr? luogo la deposizione di un cuscino al cippo commemorativo posto all’inizio del Sentiero dei Nove Martiri (subito dopo la sbarra da cui si sale verso Madonna Fore).

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

