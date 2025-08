L’Aquila, Ecco il progetto “SportOpportunità”: voucher elettronici per l’inclusione sociale attraverso l’attività sportiva. Martedì l’evento di presentazione in Comune

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila lancia un progetto dedicato ai pi? giovani e pensato per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. Si chiama “SportOpportunit?” e ha un obiettivo chiaro: favorire l’accesso alla pratica sportiva per i minori tra i 6 e i 17 anni, attraverso l’attivazione di voucher che permetteranno alle famiglie di iscrivere i propri figli a corsi e attivit? sportive – si apprende dalla nota stampa. Per presentare l’iniziativa, l’Amministrazione comunale rivolge un invito a tutte le associazioni e societ? sportive dilettantistiche, agli enti del terzo settore e alle onlus in ambito sportivo, a partecipare a un incontro pubblico che si terr? il 5 agosto prossimo, alle ore 17, nella sala conferenze di Palazzo Margherita – si legge sul sito web ufficiale. All’incontro prenderanno parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna, a conferma della forte sinergia istituzionale che accompagna questa iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli del progetto, le modalit? di adesione per le realt? sportive e l’iter previsto per l’assegnazione dei voucher. Sar? un’occasione per confrontarsi direttamente, condividere idee e costruire insieme una rete solidale sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. ?Crediamo fortemente che l’attivit? sportiva sia uno strumento educativo e di inclusione sociale straordinario – dichiarano congiuntamente l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – capace di insegnare il rispetto delle regole, la solidariet?, il gioco di squadra, ma anche di creare legami e offrire opportunit? concrete a chi ? pi? in difficolt?. “SportOpportunit?” nasce proprio con questo spirito: dare un sostegno alle famiglie, valorizzare il ruolo delle associazioni sportive e costruire una comunit? pi? coesa e inclusiva – viene evidenziato sul sito web. Invitiamo tutte le realt? del territorio a partecipare: la loro adesione sar? fondamentale per rendere questo progetto un successo condiviso?.

