L’Aquila, Editoria: il generale Figliuolo sabato all’Aquila per presentare il suo libro

Il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo sar? presente sabato 19 novembre all’Aquila, in occasione della presentazione di “Un Italiano – quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida pi? grande”, il libro-conversazione tra lo stesso alto ufficiale dell’Esercito italiano e il giornalista Beppe Severgini – precisa la nota online. Commissario straordinario per l’emergenza covid-19 dal primo marzo 2021 alla fine di marzo di quest’anno, e attualmente comandante del Comando operativo di vertice interforze, Figliuolo interverr? alla sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo, grazie all’ospitalit? del Consiglio regionale, alle ore 19, per l’iniziativa organizzata dal Comune dell’Aquila e dall’Associazione nazionale Alpini – aggiunge la nota pubblicata. I saluti saranno portati dal vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, dal presidente del Comitato organizzatore “Ricordando il battaglione alpini L’Aquila”, Raffaele Vivio, e dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Prima dell’intervento del generale Figliuolo parler? Fabrizio Marinelli, docente dell’universit? dell’Aquila e presidente della Deputazione di abruzzese di storia patria – si legge sul sito web ufficiale.

