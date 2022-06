L’Aquila, Elezioni 12 giugno: le procedure di voto domiciliare per elettori isolamento per Covid-19. Gli orari delle aperture degli sportelli per tessere elettorali e carte d’identità

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

L’Ufficio elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che, come previsto dal decreto legge 41 dello scorso 4 maggio, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19, al fine di esprimere il proprio voto per le elezioni amministrative e i referendum abrogativi del prossimo 12 giugno, devono far pervenire entro il prossimo 7 giugno la seguente documentazione:

Una dichiarazione attestante la volont dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo del domicilio medesimo;

Un certificato rilasciato dal medico designato dai competenti organi della ASL, in data non anteriore al 29 maggio che attesti, con il consenso del votante, l’esistenza delle condizioni previste dal citato decreto legge per il diritto al voto domiciliare –

La documentazione potr essere trasmessa mediante posta elettronica anche ordinaria, allegando un valido documento d'identit, all'indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it

L'avviso specifico pubblicato sul sito internet del Comune dell'Aquila, a questo indirizzo https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_448308_0_3.html .

Lo stesso ufficio Elettorale raccomanda a tutti i cittadini di assicurarsi, per tempo, di essere in possesso della tessera elettorale. In particolare, sollecita gli elettori che hanno smarrito, deteriorato o completato la stessa, a richiederla tempestivamente all'Ufficio Elettorale sito in via Roma 207/A.

Da oggi e fino al 12 giugno, oltre gli orari ordinari di apertura al pubblico, saranno assicurate delle aperture straordinarie:

Oggi, venerd 3 giugno: 15:30 – 17:30

sabato 4 giugno: 9:00 – 13:00

luned 6 giugno: 9:00 – 12:00 e 15:30 – 17:30

marted 7 giugno: 9:00 – 12:00 e 15:30 – 17:30

mercoled 8 giugno: 15:30 – 17:30

gioved 9 giugno: 9:00 – 12:00 e 15:30 – 17:30

venerd 10 giugno: dalle 9:00 alle 18:00

sabato 11 giugno: dalle 9:00 – 18:00

domenica 12 giugno: dalle 7:00 – 23:00

Nelle stesse giornate e negli stessi orari sar operativo anche lo sportello anagrafe per il rilascio delle Carta d'identit elettronica

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it