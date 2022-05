L’Aquila, Elezioni 2022: agevolazioni di viaggio per gli elettori residenti in Italia e all’estero

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

L’ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di residenza potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate dai gestori dei servizi di trasporto, come riportato nella circolare della Prefettura dell’Aquila del 25 maggio scorso –

Agevolazioni per i viaggi ferroviari

Per le consultazioni del 12 giugno, i biglietti possono essere acquistati per il viaggio di andata da effettuarsi dal 3 giugno e quello di ritorno non oltre il 22 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Per l’eventuale turno di ballottaggio del 26 giugno, il viaggio di andata potr essere effettuato dal 17 giugno e quello di ritorno non oltre il 6 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Nel viaggio di andata, gli interessati dovranno presentare al personale addetto al controllo un idoneo documento di riconoscimento e la tessera elettorale, oppure una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto stato acquistato per recarsi nella localit di iscrizione elettorale, mentre per il viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identit, la propria tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione – si apprende dalla nota stampa.

Gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti di tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva – si apprende dal portale web ufficiale.

Per quanto riguarda gli elettori residenti all’estero, l’acquisto dei biglietti potr avvenire previa esibizione della tessera elettorale e, ove in loro possesso, della cartolina avviso della dichiarazione delle Autorit consolari italiane attestante che l’elettore, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto – riporta testualmente l’articolo online.

Le agevolazioni tariffarie sono applicabili anche in favore di cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti in Italia che si rechino a votare per le elezioni comunali.

La societ Trenitalia S.p.A. rilascer biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocit Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette – si apprende dalla nota stampa. Le riduzioni sono applicabili per la seconda classe e per il livello di servizio standard.

Per gli elettori residenti in Italia, l’acquisto dei biglietti potr essere effettuato presso le biglietterie, self-service e agenzie di viaggio Trenitalia nonch attraverso i canali digitali di Trenitalia (app mobile o su http://www.Trenitalia – si legge sul sito web ufficiale. com).

La societ Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. applicher, sul prezzo al pubblico dei propri biglietti ferroviari, una riduzione pari al 60%. L’agevolazione potr applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari nominativi di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex ed Economy.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verr effettuato presso le biglietterie Italo, oppure attraverso il contact center “Pronto Italo”, sul sito web http://www.italotreno – riporta testualmente l’articolo online. it, nonch sul portale Agenzie di Viaggio – riporta testualmente l’articolo online.

La Societ Trenord srl, operante in Lombardia, applicher le agevolazioni con il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali – In tutti i casi le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

I biglietti potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione oppure a bordo treno – Per ulteriori informazioni consultabile il sito web http://www.trenord.it

Si ricorda che le agevolazioni non sono cumulabili con altre riduzioni, fatta eccezione con le societ Trenitalia e Trenord per i possessori di Carta Blu che mantengono il diritto alla gratuit del viaggio per l’accompagnatore, e con Italo sono slave le agevolazioni in favore delle persone con ridotta mobilit.

Agevolazioni per viaggi via mare

La Societ Compagnia Italiana di Navigazione spa (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti), la Societ Navigazione Siciliana s.c.p.A, la GnvS.p.A, la Grimaldi Euromed S.p.A. e la Nlg – Navigazione Libera del Golfo (per le isole dell’arcipelago campano, le isole Ponziane e le isole Tremiti), applicheranno la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”; nel caso di elettori cha abbiano diritto alla tariffa in qualit di residenti, si applicher la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse pi vantaggiosa – si apprende dal portale web ufficiale.

Agevolazioni autostradali

Per gli elettori italiani residenti all’estero, le concessionarie autostradali applicheranno l’esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”.​

La validit dell’agevolazione avr inizio, per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per il ritorno, dal giorno del voto fino alle ore 22 del quinto giorno successivo alla conclusione delle elezioni.

L’elettore dovr altres esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviategli dal Comune di iscrizione elettorale, in alternativa l’attestazione rilasciata dal Consolato del luogo di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale vidimata dal presidente di seggio dove avvenuta la votazione – si apprende dalla nota stampa.

Agevolazioni per viaggi aerei

previsto uno sconto sul biglietto aereo per chi viagger con la Compagnia Italia Trasporto Aereo S.p.A. ITA Airways, per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi al seggio elettorale di appartenenza – viene evidenziato sul sito web. La riduzione applicabile pari al 40% della tariffa del biglietto di andata e ritorno fino a un massimo di 40 euro, escluse tasse e supplementi, e non si aggiunge ad altre agevolazioni gi in vigore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’agevolazione pu essere utilizzata per prenotazioni di un solo passeggero adulto – Per prenotazioni con pi passeggeri adulti possibile usufruire dello sconto acquistando i biglietti separatamente per ciascun passeggero –

Il viaggio di andata dovr essere effettuato non prima di 7 giorni antecedenti la data delle elezioni, e quello di ritorno non oltre 7 giorni successivi la data della consultazione medesima – si apprende dal portale web ufficiale.

Infine, gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, o nei quali la situazione diplomatica non garantisce le condizioni per l’esercizio di voto per corrispondenza, hanno diritto a un rimborso pari al 75% del costo del biglietto di viaggio riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo, oppure alla classe turistica per il trasporto marittimo – Per poter ottenere l’agevolazione, gli interessati dovranno presentare, oltre al biglietto di viaggio, un’apposita istanza alla competente autorit consolare, corredata dalla tessera elettorale recante il timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione –

