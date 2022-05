L’Aquila, Elezioni 2022: aperture straordinarie dei Servizi demografici in via Roma 207/A

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Settore Servizi Demografici rende noto che gli uffici di Via Roma 207/A osserveranno degli orari di apertura straordinaria degli sportelli per il rilascio agli interessati dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, nonch per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative, secondo il seguente calendario:

Si specifica che negli orari sopra indicati, fatta eccezione per la fascia 09:00 – 12:00 di venerd 13, gli sportelli garantiranno esclusivamente l’erogazione dei servizi inerenti le consultazioni elettorali e non procederanno al rilascio di documenti di identit o certificati diversi da quelli di iscrizione alle liste elettorali.

