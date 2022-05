L’Aquila, Elezioni 2022: aperture straordinarie dei Servizi demografici per notifiche agli scrutatori e ai presidenti di seggio

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Da domani, venerd 20 maggio, e fino all’11 giugno, data di insediamento dei seggi elettorali, gli uffici comunali dei Servizi Demografici, in via Roma 207/A, osserveranno le seguenti aperture straordinarie: luned, gioved e venerd dalle 15:30 alle 17:30 e sabato dalle 09:00 alle 13:00, esclusivamente per effettuare le notifiche nei confronti degli scrutatori e dei presidenti di seggio, nominati rispettivamente dalla Commissione elettorale comunale e dalla Corte di Appello, per le elezioni amministrative e referendarie del prossimo 12 giugno – recita il testo pubblicato online.

