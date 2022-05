L’Aquila, Elezioni 2022: designati gli scrutatori

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Sono stati designati i 340 scrutatori che opereranno nei 81 seggi elettorali del territorio comunale dell’Aquila (oltre quelli speciali per le case circondariali, le strutture sanitarie e quello riservato al voto per il consigliere straniero, quest’ultimo allestito alla scuola media Dante Alighieri), in occasione dei referendum e delle elezioni comunali del 12 giugno e dell’eventuale ballottaggio del 26 giugno – L’elenco, in ordine alfabetico e di seggio elettorale, pubblicato nell’apposita sezione del sito internet del Comune, in fondo a questa pagina https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/index.php?admininfo=0&id_sezione=1993

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it