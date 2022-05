L’Aquila, Elezioni 2022: informazioni utili sul voto domiciliare e sul servizio di trasporto ai seggi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

L’ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che gli elettori affetti da gravissime infermit e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali per votare da casa dovranno trasmettere all’indirizzo PEC protocollo@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. postecert.it, a partire dal 3 maggio e fino a luned 23 maggio, la seguente documentazione:

una dichiarazione in carta libera, attestante la volont di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indirizzo completo della stessa, scaricabile dal sito istituzionale al link: http://Comune dell’Aquila – Elezioni comunali 2022 o da ritirare gratuitamente presso l’ufficio Elettorale in via Roma 207/A;

un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermit con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Al fine di venire incontro ai bisogni dei soggetti portatori di handicap e degli anziani soli o impossibilitati a recarsi ai seggi, inoltre, stato organizzato dal Comune dell’Aquila un servizio di trasporto per facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali.

In particolare, potranno usufruire dell’agevolazione i soggetti con certificazione inerente la legge 104/1992 rilasciata dalla competente Asl, che non siano in possesso di idoneo mezzo di trasporto; i soggetti con invalidit uguale o superiore al 75% che vivono soli o non hanno la possibilit di essere accompagnati da familiari o conoscenti; i soggetti che si trovano anche temporaneamente in difficolt a deambulare che vivono soli o non hanno possibilit di essere accompagnati da familiari o conoscenti.

Gli elettori interessati, entro il prossimo 10 giugno, possono inoltrare l’apposita richiesta da compilare sul modello pubblicato sul sito http://Comune dell’Aquila – Elezioni comunali 2022 o da ritirare gratuitamente presso l’ufficio Elettorale in via Roma 207/A.

Si ricorda che gli elettori portatori di handicap possono votare in qualsiasi sezione del Comune, anche diversa da quella di appartenenza, priva di barriere architettoniche, purch muniti di tessera elettorale e di attestazione medica rilasciata dalla Asl o copia autentica della patente speciale di guida, purch dalla documentazione risulti la capacit di deambulazione gravemente ridotta – si apprende dal portale web ufficiale.

Si precisa che il servizio di trasporto sar svolto domenica 12 giugno dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 23.00. Per le prenotazioni e per ricevere ulteriori informazioni possibile telefonare al numero 0862/200403.

