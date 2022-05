L’Aquila, Elezioni 2022: sostituzione presidenti di seggio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

In occasione delle prossime elezioni amministrative e referendarie, fissate il 12 giugno, i cittadini e le cittadine possono comunicare la disponibilit a sostituire i presidenti di seggio impossibilitati a svolgere l’incarico, anche se non iscritti all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, entro e non oltre il prossimo 9 giugno, utilizzando l’apposito modello secondo le modalit stabilite nell’avviso in allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

In allegato l’avviso e il modulo per presentare la domanda –

