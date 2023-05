L’Aquila, Elezioni amministrative. Le congratulazioni del sindaco Biondi ai neoeletti

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Buon lavoro agli otto neoeletti sindaci della provincia dell’Aquila, avamposti della democrazia e al fianco dei loro concittadini, nella quotidianit? come nelle grandi sfide”, cos? il sindaco dell’Aquila alla luce degli esiti delle competizioni elettorali amministrative di cui, in queste ore, ? in corso lo spoglio – riporta testualmente l’articolo online. In alcuni degli otto Comuni al voto nel nostro territorio si stanno concludendo gli scrutini, ma i risultati sono gi? delineati.

“I primi cittadini affrontano i nuovi scenari del cambiamento: da un lato il pericolo dello spopolamento e dall’altro la necessit? di esprimere attrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In mezzo, le opportunit? offerte dal PNRR e dalle battaglie che in questi anni, insieme alla citt? dell’Aquila, abbiamo portato avanti con crescente soddisfazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Penso ai fondi per la ricostruzione, all’infrastrutturazione viaria e ferroviaria che consente l’accorciamento delle distanze – A chi ? stato rieletto auguro di proseguire nel suo mandato, di portare a termine il processo di rinnovamento iniziato con la prima consiliatura – A chi approccia alla guida di un Comune per la prima volta, auguro di realizzare pienamente la fiducia preziosa accordata dai suoi concittadini – precisa il comunicato. Tutti troveranno nel capoluogo ascolto e sostegno, interpretando a pieno lo spirito che anima le nostre aree interne, finalmente sotto il vessillo dell’unione e della reciprocit?”, conclude il primo cittadino dell’Aquila –

