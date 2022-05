L’Aquila, Elezioni comunali 2022, i candidati a consigliere comunale straniero aggiunto

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Sar una la lista che concorrer per le elezioni a consigliere comunale straniero aggiunto per il Comune dell’Aquila, nelle prossime elezioni del 12 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. La lista in questione Vivere Insieme, con due candidati: Edlira Banushaj e Irma Sino –

Questa figura prevista dall’art. 21 dello Statuto comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rappresenta i cittadini non appartenenti all’Unione Europea residenti nel territorio comunale dell’Aquila e viene eletto dagli stessi (gli aventi diritto al voto sono 1903, di cui 995 donne e 908 uomini). Partecipa ai lavori del Consiglio comunale senza diritto di voto –

