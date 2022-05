L’Aquila, Elezioni comunali: apertura straordinaria degli uffici comunali per la presentazione delle candidature e il rilascio dei certificati elettorali

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

In occasione delle prossime elezioni comunali del 12 giugno, gli uffici della Segreteria generale presso palazzo Fibbioni, in via San Bernardino, saranno aperti ininterrottamente venerd prossimo, dalle 8:00 alle ore 20:00, e sabato 14 maggio, dalle 8.00 alle 12.00, per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per l’elezione del consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa.

- Pubblicità -

Negli stessi giorni e negli stessi orari dovranno essere presentate le candidature alla carica di consigliere straniero aggiunto presso l’ufficio Elettorale in via Roma 207/A, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Infine, per il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali gli sportelli dei Servizi demografici, in via Roma 207/A, oltre ai consueti orari di apertura al pubblico, effettueranno le seguenti aperture straordinarie: domani, mercoled 11 maggio, dalle 9:00 alle 12:00; gioved dalle 15:00 alle 18:00; venerd dalle 8:00 alle 20:00 e sabato dalle 8:00 alle 12:00.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it