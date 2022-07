L’Aquila, Elezioni Comunali: l’Assessorato alle Politiche Sociali passa da Bignotti a Manuela Tursini

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Passaggio di consegne questa mattina al Comune di L’Aquila tra Francesco Cristiano Bignotti e Manuela Tursini; il primo, Assessore alle Politiche Sociali nella precedente legislatura a firma Biondi, passa il testimone – nel segno della continuit – alla neo-assessore Manuela Tursini, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, entrambi espressione della lista civica L’Aquila Futura – viene evidenziato sul sito web.

“Sono pienamente consapevole di dover dare continuit al prezioso lavoro svolto dall’amico Bignotti che nei cinque anni passati al servizio della comunit aquilana, ha tracciato un percorso virtuoso fatto di disponibilit e attenzione alle problematiche sociali della nostra gente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il mio impegno sar soprattutto rivolto alle fasce deboli e alle persone fragili; sar una politica di inclusione sociale a tutto tondo; particolare attenzione sar rivolta al contrasto alla povert, al disagio giovanile, alle cause di abbandono scolastico precoce, ai disagi dovuti all’integrazione culturale e sociale delle diverse realt che vivono il nostro territorio; i problemi che vivono le famiglie nel sostenere i propri cari affetti da problemi di salute, devono trovare nelle istituzioni risposte chiare, veloci ed efficienti; Il livello di civilt di un popolo si misura soprattutto nell’attenzione che viene riservata agli ‘invisibili’. Ringrazio il Sindaco Pierluigi Biondi e il leader di “L’Aquila Futura” Roberto Santangelo per avermi concesso questa opportunit; far tesoro degli ideali e delle idee che la nostra lista civica ha portato all’attenzione e al giudizio della nostra comunit nelle recenti elezioni comunali, ottenendo il pieno consenso, la spinta e l’invito a continuare nel lavoro intrapreso” ha dichiarato l’assessore Tursini.

