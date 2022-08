L’Aquila, Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 – Avviso pubblico aperture straordinarie uffici sede centrale di via Roma 

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

L’Ufficio elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che la sede comunale di Via Roma 207/A osserver degli orari di apertura straordinaria, oltre i consueti orari di apertura al pubblico, per garantire il rilascio agli interessati dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonch per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, secondo il seguente calendario:

Si specifica che negli orari sopra indicati, fatta eccezione per la fascia 9.00 – 12.00 di luned 22 agosto, gli sportelli garantiranno esclusivamente l’erogazione dei servizi inerenti le consultazioni elettorali e non procederanno al rilascio di documenti di identit o certificati diversi da quelli di iscrizione nelle liste elettorali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it