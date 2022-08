L’Aquila, Elezioni politiche 2022: rilascio certificati per voto assistito e a domicilio

- Advertisement -

In occasione delle prossime consultazioni elettorali, in programma domenica 25 settembre, l’azienda sanitaria locale ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila rende note le disponibilit? dei medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica agli elettori impossibilitati ad esercitare il diritto di voto per impedimento fisico –

In particolare, sar? possibile richiedere le predette certificazioni i giorni 22, 23 e 24 settembre, dalle ore 8 alle ore 14, all’Unit? Operativa Complessa di Medicina Legale della Asl n.1, ubicata all’interno dell’ospedale S. Salvatore dell’Aquila (edificio 12 ingresso A). Per ulteriori informazioni ? possibile contattare i seguenti numeri telefonici della ASL 1: 0862/368887 – 0862/368897 – 0862/368821 – 0862/368928 – 347/3208424.

In caso di ammissione al voto domiciliare, i cittadini aquilani potranno rivolgersi alla medesima Unit? Operativa, fino a luned? 5 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli interessati che necessitano di ulteriori informazioni potranno rivolgersi, oltre ai numeri telefonici sopraindicati, anche allo 0862/368922.

