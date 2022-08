L’Aquila, Elezioni Politiche, aperture straordinarie degli uffici di via Roma per i certificati elettorali

- Advertisement -

L’ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, la sede di via Roma n. 207/A osserver delle aperture prolungate per garantire agli interessati il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonch per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle candidature –

Gli uffici in questione, pertanto, saranno operativi come segue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi, gioved 18 agosto, dalle 15.30 alle 17.30; domani, venerd 19 agosto, dalle 15.30 alle 17.30, oltre l’orario ordinario mattutino dalle 9 alle 12; sabato 20 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30; domenica 21 e luned 22 agosto, orario continuato dalle 8 alle 20.

Lo stesso ufficio Elettorale specifica che negli orari di apertura straordinaria – eccezion fatta che per la fascia 9-12 di luned 21 agosto – gli sportelli garantiranno esclusivamente l’erogazione dei servizi riguardanti le consultazioni elettorali del 25 settembre e non procederanno al rilascio di documenti di identit o certificati diversi da quelli di iscrizione nelle liste elettorali.

