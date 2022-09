L’Aquila, Elezioni politiche, in pagamento i compensi per presidenti e scrutatori dei seggi

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il settore Bilancio rende noto che sono in pagamento i compensi per i presidenti e gli scrutatori dei seggi, attivati domenica 25 settembre per le elezioni politiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli interessasti possono ritirare le somme in qualsiasi filiale della Bper in caso abbiano chiesto il pagamento per cassa, mentre troveranno gli importi previsti sul conto corrente se hanno optato per l’accredito – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it