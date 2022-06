L’Aquila, Elezioni: richiesta voto domiciliare fino al 12 giugno

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

L’Ufficio Elettorale rende noto che, per garantire l’esercizio di voto agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per covid-19, possibile presentare istanza fino alle ore 7:00 di domenica 12 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Gli elettori interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

- Pubblicità -

– Una dichiarazione attestante la volont dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;

– Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (14 giorno antecedente la data della votazione), che attesti, con il consenso del votante, l’esistenza delle condizioni previste dal Decreto-Legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19);

Il certificato medico della ASL potr essere richiesto agli indirizzi: dipartimento – aggiunge testualmente l’articolo online. prevenzione@pec.asl1abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it; fmarchetti@asl1abruzzo – it

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it