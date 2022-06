L’Aquila, Elezioni: scadenza presentazione istanze per voto domiciliare

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

L’ufficio Elettorale del Comune dell’Aquila ricorda che i cittadini sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid- 19, entro oggi, 7 giugno, possono presentare la domanda per votare da casa – si apprende dal portale web ufficiale.

Gli elettori interessati devono inviare la richiesta all’indirizzo PEC protocollo@comune – laquila – postecert.it con la dichiarazione attestante la volont di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicandone con precisione l’indirizzo completo, allegando il documento d’identit e il certificato medico rilasciato dal medico della ASL, che pu essere richiesto ai seguenti indirizzi e-mail: dipartimento – recita il testo pubblicato online. prevenzione@pec.asl1abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it; fmarchetti@asl1abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it

