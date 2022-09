L’Aquila, Elezioni: voto domiciliare per pazienti Covid

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

In occasione delle prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si svolgeranno domenica 25 settembre, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza – viene evidenziato sul sito web.

Per garantire l’esercizio di voto domiciliare ? possibile presentare istanza fino alle 7:00 di domenica 25 settembre – Gli elettori interessati dovranno far pervenire al sindaco del Comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali una dichiarazione attestante la volont? di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo e un recapito telefonico, oltre al certificato rilasciato da un medico competente designato dalla ASL, in data non anteriore all’11 settembre scorso (14? giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-Legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19).

Il certificato medico della ASL potr? essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica stotani@asl1abruzzo – recita il testo pubblicato online. it o ai seguenti recapiti telefonici:

tel. 0862 – 368831, da luned? 19 settembre a venerd? 23 settembre, dalle 8:30 alle 13:30;

tel. 0862 – 368113, sabato 24 settembre, dalle 9:00 alle 13:00.

La documentazione richiesta (dichiarazione attestante la volont? dell’elettore e il certificato ASL) dovr? essere trasmessa per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. postecert.it, allegando un valido documento di riconoscimento – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it