L’Aquila – emanata ordinanza modifica viabilità 7 agosto 2025 per lavori urgenti su edificio ubicato in Via Roma

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In considerazione di urgenti lavori di sostituzione vetro dell’edificio ubicato in Via Roma, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale per il prossimo 7 agosto vengono disposte le seguenti modifiche alla viabilit? nell’area interessata dagli interventi:- Chiusura temporanea della carreggiata per il giorno 7 agosto 2025 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta zona rimozione su ambo i lati, in L’Aquila – Via Roma, tratto dal civico 44 al civico 48.Durante la chiusura gli utenti potranno utilizzare la seguente viabilit? alternativa:a – viene evidenziato sul sito web. Via Giovanni XXIII – Via Buccio da Ranallo – Via delle Carceri – Piazza Angioina – Via Barete – Via San Domenico – Via Roma;b. Via Duca degli Abruzzi – Via della Genca – Via delle Tre Spighe – Via Antinori – Via Garibaldi – Via Cascina – Via Roma –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it