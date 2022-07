L’Aquila, Emergenza e ricostruzione. Biondi incontra il sindaco di Lacco Ameno e delegazione di Ischia colpita dal sisma 2017. Il sindaco dell Aquila: “il nostro territorio esempio nazionale”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La ricostruzione delle scuole cittadine, anche attraverso strutture provvisorie che nel nostro territorio sono state determinanti per la ripresa delle attivit didattiche a soli 5 mesi dal sisma 2009, stata al centro dell’incontro che questa mattina il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha tenuto con una delegazione di amministratori, tecnici e insegnanti di Ischia, guidati dal titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere 2009, Raffaello Fico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Tra ieri e oggi la delegazione, su impulso del commissario straordinario di Governo per la ricostruzione relativa al sisma di Ischia del 2017, Giovanni Legnini, ha visitato i moduli realizzati in alcuni comuni dell’Aquilano e le scuole De Amicis e Carducci, mentre stamani stata ricevuta da Biondi nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni.

Tre i comuni – Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno – che appartengono al cratere ischitano e che, oggi, a distanza di 5 anni dall’evento calamitoso, sono ancora costretti a turnare i ragazzi, circa 700, a sedi di fortuna, che rendono difficoltosa la ripresa della socialit e la serenit degli abitanti dell’isola –

“Ho accolto con piacere il confronto con il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, e trasferito la nostra esperienza, portando a esempio anche la ricostruzione della scuola di Arischia, inaugurata nel settembre 2020, definitiva, sicura, ecologica e soprattutto edificata anche con moduli prefabbricati che hanno garantito la velocit di esecuzione – si apprende dalla nota stampa. Gi all’indomani del terremoto dell’Emilia si stigmatizz il metodo ricostruttivo aquilano, commettendo un errore grossolano e che migliaia di italiani stanno duramente pagando ovvero la mancanza di un criterio unico e semplificato per rimettere in piedi le comunit colpite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il risultato – ha spiegato il sindaco ai presenti – che ogni tragedia si data regole a s e che proprio quella pi condannata, oggi, anche quella a cui persino Paesi stranieri, guardano per migliorarsi”, ha concluso Biondi che ha tenuto a ricordare anche i risultati conseguiti attraverso l’attribuzione dei poteri commissariali con la legge n. 41 del 2020 per cui avviata la ricostruzione di ben 9 scuole per un importo complessivo programmato che supera i 30milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online.

