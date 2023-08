L’Aquila, Entra in vigore la nuova Area Pedonale di Corso Vittorio Emanuele e di parte di Via Garibaldi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

“Da quest’oggi”, si legge in una nota dell’assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella, “con l’entrata in vigore della pedonalizzazione completa di corso Vittorio Emanuele a partire da piazza Battaglione Alpini (Fontana Luminosa) ? stata adottata una nuova viabilit? per raggiungere con l’auto via Garibaldi e piazza Santa Maria Paganica – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare, all’accesso gi? esistente di via della Genca/via Ardinghelli verso piazza Santa Maria Paganica, con uscita su via Garibaldi da via Paganica (sulla quale ? stato invertito il senso di marcia), si aggiunge il percorso piazza Battaglione Alpini/via Tre Spighe/via Camarda/via Garibaldi – precisa la nota online. Sempre da piazza Battaglione Alpini/via Tre Spighe” continua la Cucchiarella “? ora possibile raggiungere piazza Sant’Amico e via San Basilio, il cui senso di marcia ? stato invertito, unitamente a quello di via Sant’Amico, in direzione viale Duca degli Abruzzi.

Rimane in vigore l’Area Pedonale serale/notturna (dalle 20:00 alle 6:00) su parte di via Garibaldi, con le integrazioni orarie previste nel periodo estivo, che potr? essere bypassata percorrendo via Tre Spighe e via Antinori per giungere in via Garibaldi a valle di Piazza Chiarino – riporta testualmente l’articolo online. Sottolineo poi che i residenti autorizzati della ZTL 2 potranno continuare ad accedere a piazza Santa Maria Paganica da via della Genca – viene evidenziato sul sito web.

In questi primi giorni”, conclude l’assessore, “il supporto delle donne e degli uomini della Municipale, che ringrazio per il servizio puntuale che quotidianamente svolgono per la nostra citt?, sar? costante nella zona interessata dalle modifiche, al fine di aiutare gli automobilisti a comprendere la nuova segnaletica ed a farne il giusto uso con il minimo disagio possibile”.

